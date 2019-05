Les actualités de 7h30 - Nice : des policiers agressés pendant qu'ils manifestent

publié le 10/05/2019 à 08:16

A Nice, trois personnes ont été placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'avoir agressé, le jeudi 9 mai, plusieurs policiers qui participaient à la manifestation organisée par les syndicats de la fonction publique. Ces agents défilaient contre la réforme de la fonction publique qui sera examinée à partir du lundi 13 mai à l'Assemblée nationale.



"Tout se passait très bien jusqu'à l'arrivée d’individus qui se sont positionnés devant nous et qui ont commencé à être agressifs verbalement, nous intimant l'ordre de quitter la manifestation car on n'avait rien à y faire", raconte Karine Jouglas, secrétaire départementale du syndicat Alliance, au micro de RTL.

"Ils criaient : 'Police, bâtards ; CRS, SS'", poursuit-elle. "Ils avaient un regard haineux avec vraiment la volonté d'en découdre avec nous. Je trouve ça scandaleux, honteux. Nous sommes policiers, nous sommes fonctionnaires de l'État. Personne ne peut, aujourd'hui, dire à une organisation, quelle qu'elle soit, si elle peut manifester ou non. C'est un droit. Alliance Police Nationale, comme toute organisation syndicale, a sa place dans les manifestations, nous comptons bien continuer et nous serons là les prochaines".

