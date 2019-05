et AFP

publié le 09/05/2019 à 21:15

L'adolescent de 17 ans qui avait pris mardi en otage pendant plusieurs heures quatre femmes dans un tabac presse de Blagnac, près de Toulouse, a été mis en examen et écroué jeudi 9 mai, a indiqué le procureur de Toulouse Dominique Alzeari.



Il est poursuivi pour "séquestration de plusieurs otages en vue de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, et des délits de menaces de mort sous condition, violences avec arme sans ITT et port d'arme de catégorie D", a précisé le magistrat dans un communiqué. Il a été placé en détention provisoire.

"Il apparaît que le preneur d'otages déclare appartenir à un groupe d'activistes du mouvement des 'gilets jaunes' qui, par ce type d'actions, la présente en étant le premier acte, veut promouvoir grâce à l'écho médiatique, ce type de passage à l'acte afin de faire pression sur les pouvoirs publics", a poursuivi Dominique Alzeari. Mais, "à ce stade, aucun élément n'a permis de corroborer l'existence d'un tel groupe", selon le magistrat.