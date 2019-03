publié le 07/03/2019 à 08:04

La nuit a de nouveau été agitée à Grenoble. Plusieurs voitures ont été retournées et incendiées. Des pierres et des cocktails molotov lancés depuis les toits des immeubles sur les forces de l'ordre. Deux personnes ont été interpellées. Deux garçons âgés de 17 et 19 ans sont morts samedi 2 mars en essayant d'échapper à un contrôle de police.



Des incidents quelques heures seulement après une marche blanche organisée mercredi 6 mars. 1.500 personnes ont défilé, en silence, aux côtés des familles des deux jeunes tués à scooter samedi. "C’est la douleur, c’est le chagrin, c’est la solidarité qui s’exprime aujourd’hui. C’est un réconfort", a déclaré à RTL Karim l'oncle d'un de deux jeunes garçons du Mistral.

"On a enterré notre petit cet après-midi. Tout le monde était là. Notre deuil commence. On remercie en tout cas tous les gens qui nous ont aidé et qui nous accompagne encore".

À écouter également dans ce journal

Japon - Carlos Ghosn a passé sa première nuit hors de prison, la première depuis plus de trois mois. L'ex-patron de Renault reste toutefois extrêmement surveillé. Ses communications sont filtrées, il n'a pas accès à internet, ses passeports ont été confisqués et sa maison est en permanence filmée. Sur RTL Me Zimeray l'avocat de sa famille évoquait hier soir un homme marqué mais déterminé.



Football - Le PSG a réussi hier soir l'exploit de se faire sortir par une équipe de Manchester affaiblie et après l'avoir emporté 2 à 0 au match aller. Jamais cela n'était arrivé dans toute l'histoire de la compétition. Tout s'est joué en toute fin de match, dans le temps additionnel, sur un penalty obtenu après visionnage de la vidéo.