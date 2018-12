publié le 24/12/2018 à 08:07

Une enquête est ouverte pour une agression verbale présumée antisémite dans le métro parisien. Samedi 22 décembre, vers 23 heures, trois "gilets jaunes", a priori alcoolisés, ont insulté une femme de confession juive. Un journaliste de 20 Minutes, qui a assisté à la scène raconte : "Il y avait trois hommes qui avaient des gilets jaunes, ils étaient visiblement assez éméchés et chantaient 'Macron dégage !'. À un moment ils se sont mis à faire des quenelles, la femme assise derrière moi s'est levée et leur a demandé d'arrêter. Elle leur a expliqué qu'elle était juive, que son père avait été déporté à Auschwitz et était décédé, elle leur a dit que c'était un geste antisémite et donc leur a demandé d'arrêter".



À ce moment là, les trois hommes s'en seraient pris verbalement à la vieille dame, poursuit le journaliste de 20 Minute. "Ils ont continué à rigoler et à l'insulter, il y en a un qui s'est mis à hurler 'dégage la vieille ! dégage la vieille !'. Un autre a fait une référence à la révolution nationale, qui est une idéologie pétainiste".

Selon ce témoin, la femme "ne s'est pas sentie agressée, elle était contente de pouvoir leur dire d'arrêter de faire ce geste et que ce qu'il faisait était antisémite. Elle avait besoin de le dire".



