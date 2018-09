publié le 19/09/2018 à 06:36

Après le passage du code de la route et l'aide aux personnes âgées, les facteurs pourraient bientôt avoir une nouvelle casquette, celle d'agents recenseurs de la population ! Selon nos informations, le gouvernement, via la secrétaire d'État Delphine Gény-Stéphann et le délégué interministériel à la transformation publique Thomas Cazenave, annoncera ce mercredi 19 septembre au matin à Bercy avoir retenu un projet d'expérimentation proposé par le groupe La Poste, dans le cadre du dispositif France Expérimentation relancé par le Premier ministre en mai dernier.



Ce projet vise à permettre aux communes d'avoir recours aux facteurs pour effectuer les enquêtes de recensement de la population. Un amendement REM au projet de loi Pacte sur la croissance et la transformation des entreprises a été adopté en ce sens la semaine dernière. L'expérimentation va avoir lieu pour les enquêtes annuelles de recensement de 2020 et 2021, et concernera 12 à 24 communes volontaires, en accord avec l'INSEE et après un appel d'offres.

Pour aider les communes qui peinent à les recruter

L'objectif de ce recours à un prestataire privé est de fidéliser les agents recenseurs et aider les communes qui peinent à les recruter, car chaque année les collectivités locales mobilisent 24.000 agents recenseurs, dont 18.000 recrutés spécifiquement pour cette tâche (CDD, étudiants, etc.), avec un très fort taux de turn over. Aujourd'hui, les mairies sont contraintes par la loi d'avoir recours à des agents recenseurs assermentés formés par l'INSEE, sans passer par des entreprises privées.