publié le 23/12/2018 à 11:07

En déplacement au Tchad pour fêter le réveillon avec les membres de la force Barkhane sur la base militaire de N'Djamena, Emmanuel Macron a réagi après le sixième samedi de mobilisation des "gilets jaunes", le 22 décembre.



"Il est évident que les réponses, y compris judiciaires, les plus sévères seront apportées. C'est maintenant l'ordre qui doit régner, le calme et la concorde (...) Notre pays a besoin de ça. Il a besoin de concorde, d'unité, d'un engagement sincère pour des causes collectives fortes et il faut apaiser les divisions", a expliqué le chef de l'État à BFMTV.

Il a également précisé avoir été en contact avec le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui "a suivi les choses tout au long de la journée".

Le parquet de Paris a annoncé dimanche que 60 personnes au total ont été placées en garde à vue dans la capitale samedi, dont 4 mineurs après l'acte VI des "gilets jaunes".



Emmanuel Macron sur les violences: "L'ordre doit régner" pic.twitter.com/cVwlam8qwO — BFMTV (@BFMTV) 23 décembre 2018