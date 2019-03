publié le 23/03/2019 à 07:57

"On a envie de détourner les yeux, de se boucher les oreilles" en voyant la vidéo, diffusée à l'audience mais à huis-clos, a dit la procureure lors du procès d'un aide-soignant de 57 ans, employé à l'Ehpad d'Arcueil, dans le Val-de-Marne.





Cet homme, décrit comme ayant un comportement "exemplaire" selon ses collègues, comparaissait pour avoir été filmé en train de frapper et insulter une dame de 98 ans dans sa chambre. Soupçonnant des violences sur leur mère, les proches de la victime avaient installé une caméra de surveillance dans sa chambre.

Il a été condamné à 5 ans de prison ferme et un avec sursis par le tribunal de Créteil. C'est plus que ce que la procureure avait requis : quatre ans ferme et un avec sursis.

Sur les vidéos, une scène est particulièrement choquante, selon plusieurs sources qui les ont visionnées. La vieille dame est au sol, apparemment tombée de son lit. On l'entend crier "à l'aide" pendant une heure, avant que n'arrive l'aide-soignant. "Ferme ta gueule", lui dit-il. Il la tire violemment par les jambes pour la remettre dans son lit, lui donne des petits coups de pied, des gifles, la tire par les cheveux. "Tu me fais chier espèce de vieille salope", "ferme ta gueule", répète-t-il encore. "Pitié pour moi", le supplie la vieille dame, en pleurs.



"Il s'est comporté de manière monstrueuse", a estimé la procureure. "Je ne me reconnais pas, je ne peux expliquer", s'est seulement justifié l'accusé. Devant les enquêteurs, il avait d'abord nié, avant de reconnaître une fois confronté aux vidéos ce qu'il a qualifié d'actes isolés, disant avoir "pété un câble".

