Les actualités de 6h30 - Une jeune fille échappe à la mort lors d'une fusillade

publié le 22/02/2019 à 07:56

C'est une véritable scène de western qui a eu lieu au Creusot, dans le département de Saône-et-Loire. Une adolescente s'est retrouvée menacée par des tirs sur fond de trafic de drogue qui s'échangeaient devant son immeuble. Elle s'est d'abord cachée avant de recevoir une balle dans le genou et d'être hospitalisée.



Selon le témoignage de sa mère, la jeune fille était clairement visée : "Les deux agresseurs sont descendus de la voiture avant de se diriger dans le bâtiment où ma fille sortait. À peine arrivés déjà, ils ont mis trois tirs. La personne qui est sortie du bâtiment a sorti son arme aussi et tiré avant que les autres ne ripostent".

Elle a ensuite ajouté que "l'un des individus a marché dans le hall de l'immeuble, jusqu'aux ascenseurs et c'est là qu'il a vu ma fille. Elle a essayé de prendre la fuite par la porte arrière du bâtiment et c'est à ce moment là qu'il a tiré deux coups, sur la vitre de la porte et le deuxième sur sa jambe. Elle était visée, ce n'est pas une balle perdue. Ils étaient venus pour tuer, pas pour faire peur".

