et AFP

publié le 01/02/2019 à 01:23

Les faits se sont déroulés à Saint-Étienne, mercredi 30 janvier, dans la soirée. Un homme de 39 ans a été abattu de plusieurs balles alors qu'il rentrait chez lui en voiture, selon le parquet de la ville.



Condamné à deux reprises à six ans de détention, pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, l'homme purgeait une peine aménagée lorsqu'il a été victime de ce règlement de comptes, le jour de son anniversaire. La victime s'apprêtait à garer son véhicule lorsqu'un homme à visage découvert s'est approché et a tiré avec une arme de poing un grand nombre de coups de feu, avant de repartir à bord d'une voiture.

Des témoins, qui ont assisté à la fin de la scène, ont appelé les secours, mais le conducteur était décédé à leur arrivée. La voiture utilisée par le tueur a été retrouvé incendiée à environ un kilomètre du lieu du crime, comme indiqué par le quotidien régional Le Progrès. Cette affaire, pour laquelle la police judiciaire a été saisie par le parquet de Saint-Etienne, pourrait être reprise par la Juridiction interrégionale spécialisée de Lyon.

Le parquet exclut tout lien avec le meurtre, le 10 décembre à Saint-Étienne, d'un quadragénaire connu de la justice, pour laquelle une marche blanche, réunissant une cinquantaine de personnes, a eu lieu mercredi dans la ville.