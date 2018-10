publié le 25/10/2018 à 07:42

Un jeune frappé à mort sous les fenêtres de l'appartement familial à Sarcelles (Val-d'Oise) et un autre tué dans une bagarre entre bandes dans le XXe arrondissement de Paris. Deux faits divers sans aucun lien qui posent question en Île-de-France.



Ces phénomènes ont pris de l'ampleur ces derniers mois. Depuis 2016, 250 bagarres de bandes ont éclaté dans les rues de Paris, soit une bagarre tous les trois ou quatre jours. Pas moins de huit personnes sont mortes dans ces rixes. Une hyperviolence qui inquiète de plus en plus les autorités parisiennes alors que la capitale, consciente du problème, a lancé le 3 octobre dernier des États Généraux rassemblant plus de 300 professionnels.

Mais alors comment endiguer cette violence ? Si des relais sont présents dans les quartiers, avec des travailleurs sociaux qui arrivent parfois à calmer les tensions, l'utilisation des réseaux sociaux met régulièrement le feu aux poudres. Être plus présent sur Internet, anticiper les bagarres... C'est l'un des grands objectifs des autorités dans les mois qui viennent.

