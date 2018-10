publié le 24/10/2018 à 08:37

Les faits se sont passés vers minuit, dans la nuit de mardi à mercredi. Une violente bagarre a éclaté entre deux bandes du XIXe et du XXe arrondissements de Paris sur le boulevard Mortier, à l'est de la capitale.



Selon nos informations, des jeunes du XIXe arrondissement sont venus en découdre avec des couteaux et des barres de fer. Plusieurs habitants du quartier ont alors appelé les forces de l'ordre et ont témoigné de la violence des faits.

Un jeune homme est décédé après avoir reçu plusieurs coups de couteau dans cette rixe. D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime est âgée de 16 ans et viendrait du XIXe arrondissement. Trois autres personnes ont été interpellées.