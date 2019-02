Les actualités de 6h30 - Les saisies de tabac en forte hausse en 2018

publié le 25/02/2019 à 07:26

Si les gros trafiquants continuent de profiter de ces ventes illégales, ce qui est frappant, c'est l'augmentation très importante des saisies en petite quantité qui représentent désormais une amende sur six, ce que la douane appelle les "trafics fourmis" de moins de un kilo.



1.800 amendes ont été infligées en 2018 pour ces micro-trafics pour un montant total de 826.000 euros de pénalités. Par rapport à 2017, ce chiffre est en hausse de 200% même si aux frontières, les franchises de paquets de cigarettes importés sont systématiquement contrôlées et que pas plus de 4 cartouches ne sont autorisées par personne.



Désormais, il y a également une tolérance 0 pour les achats de tabac sur Internet. Selon les informations de RTL, les saisies de douane ont augmenté de 32% en un an sur le fretexpress et postal pour atteindre 14 tonnes. Les sanctions encourues dans ce cas peuvent aller jusqu'à 250.000 euros d'amende et 10 ans de prison, comme pour les stupéfiants.



À écouter également dans ce journal

Politique - Les intentions de vote pour une éventuelle liste "gilets jaunes" aux Européennes s'effondrent. En un mois, elles sont passées de 12 à 3% selon un sondage Harris pour RTL, LCI et le Figaro. La République En Marche recueille 22%, le Rassemblement National : 19% et les Républicains sont loin derrière avec 12%.

International - Au Sénégal cette nuit, le sortant Macky Sall revendique la victoire au premier tour de la présidentielle... Selon les tous premiers résultats, il aurait recueilli 57% des suffrages, ce que contestent les deux autres candidats.



Sports - En football, Lyon est passé à côté de son sujet hier soir. Face à une belle équipe de Monaco, l'OL a perdu 2-0 au Stade Louis II et compte désormais 5 points de retard sur Lille, deuxième de la Ligue 1.