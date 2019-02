publié le 25/02/2019 à 06:43

Dans la nuit du 23 au 24 janvier, 6 personnes se sont retrouvées coincées dans l'ascenseur d'un parking niçois au 6e sous-sol. Les secours ont tardé à venir et l'air commençait à manquer, comme le raconte Katia au micro de RTL. Elle se trouvait dans l'ascenseur avec son mari.



"Comme l'ascenseur était petit on manquait d'air. On a commencé à tambouriner en espérant que quelqu'un nous entende. Et il y avait deux SDF, qui étaient là et qui ont été capables de nous répondre", explique-t-elle. "Ils ont profité de l'ouverture qu'on avait faite avec un couteau suisse pour passer une lance de pompiers et en faire une plus grande. Alors chacun à son tour, on est venu respirer un peu. Sinon, je sais pas, on risquait le malaise, on n'est pas à l'abri d'une crise cardiaque", poursuit-elle.

"On les a ensuite remercié, on a donné un peu d'argent parce que ça nous semblait normal mais ils ne voulaient pas. Ils nous disaient : 'C'est vrai qu'on a pas de maison, on a rien', mais il n'ont rien voulu", conclut Katia.

À écouter également dans ce journal

Incendies - Près de 50 départs de feu ont été signalés sur toute la Corse depuis samedi soir. 1.500 hectares de végétation ont été dévastés. Le feu le plus virulent, c'est celui de Calenzana près de Calvi, mais ça se calme.



Européennes - À trois mois des élections, La République en Marche fait la course en tête, selon notre sondage Harris pour RTL, LCI et Le Figaro. Le parti d'Emmanuel Macron bénéficie de 22% d'intentions de vote. Cela dit, le Rassemblement national est en embuscade, à 19 ou 20%.



Football - Lyon a raté le coche hier soir. L'OL s'est incliné 2-0 face à Monaco en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Les Lyonnais occupent toujours la 3e marche du podium mais se retrouvent distancés.