Les sauveteurs ont dû percer un passage dans un mur en béton afin de libérer les prisonniers suspendus dans le vide. Quant à l'accident, il a été causé par la casse d'un des câbles, pourtant contrôlés en juillet comme l'oblige la réglementation de la ville de Chicago. Aucune personne n'a été blessée , et les ascenseurs du gratte-ciel restent à ce jour fermés pour inspection.

La chute a duré 84 étages , une éternité, avant que l'ascenseur ne s'arrête entre le 11e et le 12e étage . Un répit, mais pas la fin de la mésaventure pour les six personnes, qui ont dû attendre près de trois heures afin que les pompiers puissent les sortir de la cage en métal.

Ils ont cru que leur dernière heure était arrivée. Six personnes, qui prenaient l'un des ascenseurs de l'immeuble situé au 875 North Michigan avenue à Chicago (ex-John Hancock Center) , ont vu l'appareil subir une défaillance au moment de démarrer sa descente depuis le 95e étage du gratte-ciel, qui en compte 100. En quittant un restaurant luxueux vendredi 16 novembre, les infortunés, parmi lesquels se trouvait une femme enceinte , ont vu l'ascenseur chuter brutalement. "J'ai cru qu'on allait mourir. On allait descendre quand j'ai eu la sensation qu'on chutait, puis j'ai entendu clack, clack, clack, clack", raconte à CBS Chicago un touriste mexicain qui a vécu l'incident avec sa femme.

Un ascenseur chute de 84 étages dans un gratte-ciel de Chicago

La cabine s'est finalement bloquée entre le 11e et le 12e étage. Les six personnes qui se trouvaient à l'intérieur ont pu être libérées trois heures plus tard.

