publié le 24/02/2019 à 09:05

La Corse fait face aux flammes. Depuis samedi 23 février, l'Île de Beauté est en proie à de nombreux incendies alors qu'une vingtaine de départs de feu ont déjà été recensés. En première ligne ? La ville de Calenzana, en Haute-Corse, où 600 hectares sont partis en fumée, selon les informations actuelles.



L'incendie, qui s'est déclenché vers 20 heures, se poursuit après une nuit de lutte. Attisées par des vents violents, les flammes se sont propagées à une vitesse de 2 kilomètres par heure, relate Corse-Matin. Si aucune victime n'est à déplorer, plusieurs dizaines de personnes ont été confinées dans leur habitation durant toute la nuit.

Au total, 110 professionnels sont mobilisés sur place alors que 40 véhicules ont été déployés. Des renforts aériens sont également attendus ce dimanche 24 février.

À noter également d'un autre incendie s'est déclaré à Sisco, au nord de Bastia. Au total, 50 hectares de végétation ont été touchés par les flammes alors que le feu est inaccessible sur les crêtes.

La Corse-du-Sud également touchée

Et la Haute-Corse n'est pas le seul département touché alors que la Corse-du-Sud doit également lutter contre les flammes. Pas moins de sept départs de feu ont été enregistrés en fin d'après-midi.



Toute la nuit, les sapeurs-pompiers ont tenté de maîtriser les flammes, là encore attisées par un vent violent qui menaçait ainsi le village Sampolo, où 50 hectares sont partis en fumée. Douze personnes ont dû être mises en sécurité. "Pour l'heure, le village n'est plus menacé mais ce sinistre est toujours en cours avec des lisières toujours actives", expliquaient les pompiers cette nuit.



France Bleu évoque également un départ de feu à Tolla, où 50 hectares ont été dévastés, et à Zonza, où 3 hectares sont concernés à l'heure actuelle.