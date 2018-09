et AFP

publié le 26/09/2018 à 13:59

Les logements neufs d'au moins 3 étages devront obligatoirement être équipés d'un ascenseur, a annoncé Édouard Philippe lors d'un déplacement mercredi 26 septembre. Cette mesure sera mise en place "dans les mois qui viennent".



"Nous étions en retard, je veux rattraper ce retard et nous voulons faire en sorte que les logements neufs qui sont construits puissent être toujours pensés et conçus avec ce souci de l'inclusion et ce souci de l'adaptation permanente", a-t-il ajouté. Jusqu'à présent, le seuil rendant obligatoire la présence d'un ascenseur était fixé à 4 étages.

Cette nouvelle obligation plus restrictive, qui fera partie de la loi Elan, est envisagée par le gouvernement depuis juin. Plusieurs mesures de cette loi ont pourtant créé la polémique, accusées d'assouplir les obligations en matière d'accessibilité du logement. Il était notamment prévu d'abaisser de 100% à 10% la part des logements accessibles dans les programmes neufs. Le taux a été ramené à 20% par le Sénat.