publié le 28/05/2019 à 05:30

Quel avenir pour le périphérique parisien, symbole de pollution et de barrière avec la banlieue ? Les conducteurs parisiens vont peut-être bientôt devoir lever le pied sur les 35 kilomètres du périphérique. À l'heure de la transition écologique et des rêves d'un Grand Paris, la question s'invite au cœur du débat en vue des élections municipales de 2020. Ce mardi 28 mai, la maire PS de la capitale, Anne Hidalgo, devrait reprendre une large partie des conclusions de la mission d'information et d'évaluation (MIE) lancée à l'automne et associant des élus de tous les groupes politiques du Conseil de Paris.



Cette mission propose notamment à l'horizon 2020/2030 d'abaisser la vitesse de 70 à 50 km/h sur le périphérique parisien et de réduire le nombre de voies à deux fois trois voies, dont une sera réservée aux véhicules "propres". Anne Hidalgo devrait adouber aujourd’hui plusieurs des recommandations préconisées dans le texte. Si elle choisit d'abaisser la vitesse sur le périphérique parisien pour abaisser la pollution et diminuer le bruit des véhicules, cela risque de ne pas plaire aux quelque 1,1 million d’automobilistes qui empruntent le boulevard quotidiennement.

Vitesse déjà abaissée de 80 à 70 km/h en janvier 2014

Pour rappel, à sa création en 1973, le périph' était destiné à faciliter les déplacements dans la capitale. Aujourd'hui, cette autoroute urbaine éternellement embouteillée est surtout un cauchemar quotidien pour les conducteurs qui l'empruntent chaque jour, ainsi que pour les 100.000 riverains habitant le long des 35 kilomètres de bitume. La vitesse y avait déjà abaissée de 80 à 70 km/h en janvier 2014.

À écouter également dans ce journal :

Attaque de Lyon - Le suspect toujours face aux enquêteurs à Lyon. Cet algérien de 24 ans est étudiant en informatique. Il a été interpellé en pleine rue lundi, trois jours après l'explosion d'un colis piégé en centre ville. Explosion qui a fait 13 blessés. Un lycéen et les parents du suspects sont aussi en garde à vue.



Santé - Le tabac aussi tue : 75.000 morts en 2015, soit un décès sur 8 en France. Des chiffres révélés cette nuit par les autorités sanitaires. 1,6 millions de personnes ont pourtant arrêté de fumer en deux ans. Il faudra toutefois au moins une décennie pour inverser la courbe des victimes.



Tennis - Suite du premier tour à Roland Garros. Ce mardi 28 mai, entrée en lice de Pouille, Mannarino, Monfils chez les hommes. Chardy lui terminera son match. Entrée en lice de Caroline Garcia chez les femmes. Hier chez nos garçons, qualification de Gasquet, Herbert, Simon, Paire, Tsonga. Chez les filles seule Diane Parry - 16 ans - est passée.