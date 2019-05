Roland Garros : le programme du lundi 27 mai

publié le 26/05/2019 à 19:19

Dimanche 26 mai, lors de la première journée du tableau principal, Roger Federer s'est imposé facilement face au jeune italien Lorenzo Sonego (6-2, 6-4, 6-4) et a validé son ticket pour le deuxième tour où il affrontera le 145ème joueur mondial Oscar Otte (Allemagne).



Côté Français, le bilan est de deux qualifications sur six possibles. Nicolas Mahut, vainqueur de l'italien Marco Cecchinato au terme de 5 sets (2-6, 6-7, 6-4, 6-2, 6-4), et Christina Mladenovic, qui s'est imposée face à Fiona Ferro, une autre Française (6-3, 7-6). Le jeune Hugo Humbert (61ème joueur mondial) s'est lui incliné 3-0 face à l'Australien Alexei Popyrin, 109ème joueur au classement ATP.

Lundi 27 mai, c'est au tour de Rafael Nadal de faire son entrée dans le tournoi. Il jouera contre l’Allemand issu du tournoi des qualifications, Yannick Hanfmann, 184ème joueur mondial. L'Espagnol, 11 fois sacré porte d'Auteuil, est une nouvelle fois le grandissime favori de la compétition. Novak Djokovic, numéro 1 mondial, débute également lundi, face à Hubert Hurkacz. Ce sera dans la foulée du match de "Rafa" sur le nouveau central.

13 Français(e)(s) débutent lundi 27 mai

Simples messieurs :

Pierre-Hugues Herbert - Daniil Medvedev (12) : 11 h

Alexey Valutin - Corentin Moutet : 11 h

Micha Zverev - Richard Gasquet : 14 h

Jo-Wilfried Tsonga - Peter Gojowczyk : 14 h

Benoît Paire - Marius Copil : troisième match sur le court n°14

Jeremy Chardy - Kyle Edmund (28) : dernier match sur le court n°1

Serhiy Stakhovsky - Gilles Simon (26) : troisième match sur le court n°7

Maxime Janvier (WC) - Pablo Cuevas : dernier match sur le court n°6

Roberto Carballés Baena - Alexandre Müller (Q) : deuxième match sur le court n°8



Simple Dames :

Pauline Parmentier - Kiki Bertens (4) : 11 h

Viktória Kužmová - Alizée Cornet : 11 h

Diane Parry (WC) - Vera Lapko : 11 h

Zarina Diyas - Audrey Albié (WC) : deuxième match sur le court n°14

Central Philippe-Chatrier : Nadal, Djokovic et Williams

Simple Dames :Caroline Wozniacki (13) - Veronika Kudermetova : 11 h

Serena Williams (10) - Vitalia Diatchenko : environ 20 h



Simple Messieurs :

Yannick Hanfmann - Rafael Nadal (2) : environ 13 h



Novak Djokovic (1) - Hubert Hurkacz : environ 17 h

Court Suzanne-Lenglen : Parmentier, Tsonga et Thiem

Simple DamesPauline Parmentier - Kiki Bertens (4) : 11 h

Sorana Cîrstea - Petra Kvitová (6) : environ 13 h



Simple Messieurs :

Jo-Wilfried Tsonga - Peter Gojowczyk : environ 17 h

Dominic Thiem (4) - Tommy Paul : environ 20 h