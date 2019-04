publié le 30/04/2019 à 10:06

La vitesse de circulation sur le périphérique parisien va-t-elle passer de 70 à 50 km/heure ? C'est la proposition choc d'une quinzaine d'élus de tout bord qui planchent depuis l'automne sur l'avenir du périphérique parisien. Ces derniers remettront officiellement un rapport à la maire de la capitale, Anne Hidalgo, dans trois semaines. Mais on sait déjà ce qu'il y a à l'intérieur et cette baisse radicale de la vitesse, actuellement fixée à 70km/h, est la mesure phare.



"Ce sont des préconisations", a tenu à rappeler sur RTL David Belliard, conseiller EELV de Paris, qui a participé à ce rapport."Les choses avancent aujourd'hui parce qu'il y a des problèmes de santé publique, de pollution de l'air, de bruit. C'est insupportable de vivre à côté du périphérique et surtout ça met notre santé en danger", ajoute l'élu.

Abaisse la vitesse sur le périphérique, une bonne idée ? "C'est presque anecdotique", estime Yves Carra, porte-parole de l'Union Nationale de l'Automobile Club. "Ce qui m'inquiète le plus, c'est encore la fermeture d'un axe", ajoute-t-il, évoquant l'une des autres mesures du rapport, celle de réduire le nombre de voies sur le périphérique. "Ça donne du trafic reporté sur les autres axes et de la pollution supplémentaire à cause des embouteillages. On impose quelque chose sans proposer autre chose", déplore-t-il.

David Belliard promet "des alternatives" au niveau des transports en commun et des voies cyclables. Pas suffisant pour Yves Carra : "Avancer à marche forcée, ça ne rend pas plus heureux les Franciliens et c'est ça le problème", conclut-il.