Pollution : la vitesse limitée à 70 km/h sur le périphérique à Lyon

et AFP

publié le 26/09/2018 à 11:14

"Qualité de l'air" oblige : la vitesse maximale sur le boulevard périphérique de Lyon passera de 90 km/h à 70 km/h à partir de janvier pour réduire la pollution, a annoncé mardi 25 septembre le président de la métropole, David Kimelfeld. "Un abaissement de la vitesse autorisée permet de diminuer sensiblement les émissions de polluants de l'air", a déclaré dans un communiqué M. Kimelfeld en faisant valoir la "politique volontariste" de la Métropole pour "améliorer la qualité de l'air".



Cette limitation de vitesse concerne la totalité du boulevard périphérique depuis l'autoroute A7 à Saint-Fons, au sud, jusqu'à la Porte de Valvert au nord-ouest. Cette décision intervient dans le cadre du Plan Oxygène, adopté en juin 2016 par la Métropole de Lyon. Parmi les autres mesures phares de ce plan figurent la "création d'une zone à faibles émissions", dès début 2019 et la "transformation de 16 km de l'autoroute A6/A7 en boulevard urbain apaisé" où la vitesse sera aussi limitée à 70 km/h.

Cette mesure de limitation de vitesse a été prise "après consultation des services de l'État" et "fera l'objet d'un arrêté de circulation que prendra la collectivité", souligne-t-on. La métropole lyonnaise a diminué de 16% ses émissions de gaz à effet de serre entre 2000 et 2015 et vise 20% d'ici 2020.