Les actualités de 5h - Meurtre de Patricia Bouchon : un procès et des questions

et Léa Stassinet

publié le 14/03/2019 à 05:51

Le procès du meurtre de Patricia Bouchon débute ce jeudi 14 mars aux Assises à Toulouse (Haute-Garonne) et durera deux semaines. Cette mère de famille de 49 ans avait disparu le 14 février 2011 lors de son jogging à Bouloc.



Le 29 mars, un chasseur avait retrouvé le corps de la joggeuse dissimulé dans un conduit d'eau passant sous une route. L'autopsie révélait qu'elle avait eu le crâne enfoncé. Son meurtrier avait également essayé de l'étrangler mais aucun abus sexuel n'avait pu être mis en évidence.

Après une enquête minutieuse et un portrait-robot diffusé d'après des témoignages ayant aperçu un homme sur les lieux du crime, Laurent Dejean, un ouvrier plaquiste de 39 ans est mis en cause. Son ex-compagne avait révélé qu'il avait été hospitalisé en psychiatrie après la disparition de la joggeuse et pouvait connaître des accès de violence.

L'accusé nie les faits

Placé en garde à vue à deux reprises, il avait finalement été mis en examen pour homicide volontaire le 9 février 2015, puis écroué, sans jamais avouer les faits. Il avait subi plusieurs hospitalisations d'office et faisait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée.



Durant l'instruction, les avocats de Laurent Dejean l'affirment : "C'est le coupable idéal". Ils n'ont eu de cesse de démontrer la faiblesse du dossier, soulignant notamment que l'ADN retrouvé sur la victime était celui d'un autre homme.



Du côté de la partie civile, on attend "des réponses" avait confié il y a quelques mois Carlyne Bouchon, la fille de la victime aujourd'hui âgée de 34 ans, même si la jeune femme s'attend à "revivre des moments très difficile". Jugé pour "homicide volontaire", Laurent Dejean encourt trente ans de réclusion criminelle.

À écouter également dans ce journal

Pollution en mer - Une nappe d'hydrocarbures et 45 conteneurs dangereux flottent au large de La Rochelle. Pollution en vue après le naufrage du Grande America. Ce navire de commerce italien a sombré avant-hier avec 2.200 tonnes de fioul dans ses cuves.



Brexit - Le Parlement britannique votera ce jeudi 14 mars pour demander ou non un délai à l'Europe pour reporter le Brexit. Hier, les élus ont refusé une sortie sans accord.



Football - Pas de miracle. Lyon quitte la Ligue des champions après une lourde défaire encaissée à Barcelone hier soir. Les hommes de Bruno Génésion ont perdu 5 buts à 1.