publié le 25/01/2019 à 18:48

Deux policiers sont jugés pour le viol d'une touriste canadienne dans les locaux de la prestigieuse Police judiciaire parisienne. Mais après deux semaines d'audience, les deux versions sont toujours diamétralement opposées, avec des accusations qui reviennent des deux côtés.



"Cette affaire, c'est de la merde", n'a pas hésité à dire un policier entendu ce matin. Il était présent la nuit des faits mais a été blanchi suite à l'enquête. "Le policier qui a violé Emilie, je le cherche toujours", a-t-il poursuivi. "Soit il est parti en hélicoptère, soit c'est le fantôme du 36". Il l'assure, ses anciens collègues n'ont jamais commis aucun crime.



La plaignante, appelée à réagir, est en larmes et maintient sa version des faits. Lorsque l'avocat général lui demande de réaffirmer que les deux hommes qui l'ont violé sont dans la pièce, elle désigne, sans hésiter les deux policiers assis à tout juste un mètre d'elle.

L'avocate d'un des deux accusés brandit alors un schéma de sexe féminin. Elle soutient que la victime aurait eu davantage de lésions gynécologiques si sa version des faits était la bonne. Outrés, les conseils de la partie civile se lèvent à leur tour : "Cela suffit !" Selon eux, il y a des faits objectifs qui prouvent qu'il y a eu un viol, et que ce n'est pas seulement un procès parole contre parole.

