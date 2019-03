publié le 05/03/2019 à 18:50

Michaël Chiolo est toujours retranché dans la prison de Condé-sur-Sarthe, où il souhaiterait mourir en martyr, après avoir agressé deux surveillants au couteau ce mardi 5 mars. Contacté par RTL, Charlie, le père du détenu, demande à son fils de se rendre : "Je veux qu'il se rende et qu'il arrête ses conneries. On ne sait pas ce qu'il se passe dans sa tête parce que depuis 9h30, il est retranché avec sa femme".



Il estime que son fils agit ainsi car il est conscient qu'il n'a rien à perdre, du fait des 30 ans de réclusion criminelle qui lui ont été infligés : "Il a fait des conneries pour arriver où il en est aujourd'hui. Tout s'accumule, il sait qu'il est condamné et qu'il doit sortir de prison d'ici une trentaine d'années. Il est arrivé à bout et il veut se faire un nom parce qu'il sait qu'il est condamné".

Charlie Chiolo ne reconnaît pas son fils, loin de son comportement qu'il avait étant petit et demande aux forces de l'ordre d'entrer en contact avec lui, pour éviter le pire : "Michaël s'est radicalisé uniquement dans sa tête, mais pas dans son cœur. Mon fils a été baptisé, il était catholique. C'est un garçon très malin depuis qu'il est tout petit. Il était extrêmement gentil. Je veux que le chef du RAID me mette en communication avec mon fils pour parler avec lui, trouver les mots parce que si ça reste comme ça, je pense qu'il y aura un massacre".

À écouter également dans ce journal

Tendances - Réunion de crise et grosse inquiétude chez les salariés de Conforama où près de 2.000 postes sont menacés. Les syndicats craignent un plan social de grande ampleur alors que l'enseigne a été mise en vente par son actionnaire sud-africain.



Justice - Emprisonné au Japon depuis la mi novembre pour des soupçons de malversations, Carlos Ghosn continue de clamer son innocence. Ce mardi 5 mars, la justice japonaise a confirmé, malgré l'opposition du parquet, qu'il pouvait bénéficier d'une libération sous caution.





Culture - Chanel a dévoilé aujourd'hui la dernière collection dessinée par Karl Lagerfeld. Ce défilé était certainement le plus attendu de la fashion week parisienne, deux semaines après la mort du célèbre directeur artistique de la marque.