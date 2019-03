publié le 21/03/2019 à 18:50

Il a organisé plus de 150 Lotos et en est désormais le grand perdant. Entre 2012 et 2015, un Moselan s'était spécialisé dans l'organisation de Loto. Chaque manifestation lui permettait de gagner quelques centaines d'euros. Le problème, c'est que l'autoentrepreneur ne déclarait pas son chiffre d'affaires. Aujourd'hui les impôts lui réclament 2,3 millions d'euros d'arriérés de taxes. À cela s'ajoutent diverses amendes et un an de prison avec sursis.



Car si le quinquagénaire était bien déclaré comme autoentrepreneur et payait scrupuleusement ses cotisations sociales, il n'a pas déclaré comme il faut les sommes jouées presque chaque week-end par des centaines de personnes autour de Sarrebourg. En effet, ce genre de manifestation est assimilé à un cercle de jeu et les mises sont soumises à un impôt de 70%.

Les douaniers ont épluché plus de 250 Lotos. Le plus fort étant qu'ils ne sont pas arrivés par hasard chez cet organisateur. C'est un concurrent qui l'aurait dénoncé pour l'éliminer de ce secteur très concurrentiel.

L'homme qui se versait 400 euros par Loto est totalement ruiné et est retourné vivre chez ses parents.

