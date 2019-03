et Sarah Duhieu

publié le 21/03/2019 à 16:15

65.000 personnes en France en sont atteintes. Dans le cadre de la journée mondiale de la trisomie 21, ce jeudi 21 mars, des événements sont organisés dans de nombreux pays pour changer le regard de la société. À Paris, le célèbre studio Harcourt a accueilli le temps d'une séance photo neuf personnes trisomiques de 16 à 50 ans. Elles ont pu se prêter au jeu du maquillage et prendre la pause comme des stars.



"Nos jeunes sont des personnes extraordinaires qu'il faut montrer au public", estime Katia Bergamelli, présidente de l'association TCAP21, qui aide les enfants porteurs d'une trisomie 21 être mieux inclus dans la société. "On les laisse souvent de côté, on parle beaucoup de handicap mental mais pas beaucoup de trisomie 21, mais aujourd'hui cela commence à changer."

La trisomie 21, ou syndrome de Down, est une malformation congénitale due à la présence anomale d’un chromosome supplémentaire sur la 21ème paire. La personne atteinte possède donc 47 chromosomes au lieu de 46. Ce déséquilibre provoque un retard mental et un retard de développement.