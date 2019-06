publié le 13/06/2019 à 18:54

Trois jours après le drame de Lorient, la passagère de la voiture s'est rendue, mais le chauffard court toujours. Cet accident, survenu dimanche, a coûté la vie à un garçon de neuf ans, son cousin de sept ans, lui, est toujours dans un état grave. Son pronostic vital reste réservé, a précisé ce jeudi 13 juin Laureline Peyrefitte, procureure de la République de Lorient.



Depuis, les deux occupants de la voiture folle étaient activement recherchés. Mercredi soir, Gaëlle âgée 21 ans, a fini par craquer : elle a sonné chez un habitant de Caudan et lui a demandé d'appeler la police. La jeune fille est toujours entendue par la Sûreté départementale de Lorient depuis 23h35 mercredi soir.

Sa garde a vue va être prolongée puisqu'à ce stade les enquêteurs n'ont réuni assez d’éléments pour faire avancer les investigations. Il s'agit de déterminer les conditions exactes de l'arrestation de Gaëlle, savoir si comme elle le dit, elle a bien passé plusieurs jours seule en forêt, avant de se rendre.

La jeune femme n'a donné aucun indice sur l'endroit où pourrait se trouver son ex-compagnon. Un important dispositif des forces de l'ordre continuent de ratisser Lorient et les alentours. Gaëlle est poursuivie pour non-assistance à personne en danger sur un mineur de moins de 15 ans, elle risque sept ans de prison. Le chauffard, lui, risque, dix ans de prison.



Laureline Peyrefitte a ajouté que "plus d'une centaine d'appels ont été effectués par jour à la suite de l'appel à témoins pour retrouver le mis en cause". "Les investigations continuent" a-t-elle assuré.

À écouter également dans ce journal

Politique - Un revers pour Marine Le Pen au Parlement européen : le Rassemblement national n'a pas réussi à former un super groupe populiste. Le RN a fait alliance avec les Italiens de la Ligue. Leur groupe "Identité et démocratie" compte 73 eurodéputés, c'est à l'heure actuelle la cinquième force politique du Parlement, et bientôt la quatrième une fois que le Brexit sera effectif.

Santé - Les problèmes de vue et d'audition peuvent plomber la scolarité des enfants. Le phénomène est difficile à quantifier mais selon une étude publiée aujourd'hui, les trois quarts des parents constatent que leurs enfants ont du mal à apprendre à lire. En CP, CE1 et CE2, un tiers des enfants portent des lunettes.



Mondial féminin - Les Bleues poursuivent leur tour de France. Elles s’entraînent en ce moment même à Rennes, et avec un moral au beau fixe après leur belle victoire 2 buts à 1, hier soir, contre les norvégiennes. Un succès qui leur met un pied en 8es de finale, avant même le prochain match lundi contre le Nigeria.