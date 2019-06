Enfants fauchés à Lorient : nouvel appel à témoins pour retrouver le chauffard

publié le 13/06/2019 à 18:15

La procureure de la République de Lorient, Laureline Peyrefitte, a tenu un point presse ce jeudi 13 juin pour donner les derniers éléments de l'enquête sur les deux suspects qui ont renversé deux enfants de 7 et 10 ans dimanche à Lorient, tuant l'un d'eux tandis que le pronostic vital du second est toujours engagé.



Lors de sa conférence de presse, la procureure de la République a dévoilé qu'un nouvel appel à témoins a été lancé pour retrouver le chauffard, toujours en fuite. Laureline Peyrefitte a affirmé qu'il était déjà connu des services de police pour des faits de non possession du permis conduire.

Sa passagère qui est également sa compagne a quant à elle été retrouvée à 23h35 dans la nuit de mercredi à jeudi après s'être rendue aux autorités. Elle a été placée en garde vue pour non-assistance à personne en danger et encourt 7 ans de prison contre 10 pour le conducteur. La procureur a précisé que "sa garde à vue a été prolongée".