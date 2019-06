publié le 15/06/2019 à 18:23

Ils sont dorénavant hors de danger. Les nouvelles concernant les deux enfants renversés par un chauffard, vendredi 14 juin à Grenoble, sont dorénavant rassurantes. La scène s'est déroulée à la sortie de l'école alors qu'ils traversaient sur un passage piéton avec leur nounou.



"Je tenais le petit par la main, la grande était à côté. On traversait sur le passage piéton, il n'y avait aucun danger et là une voiture nous est rentrée dedans. C'est aussi simple que ça. Les deux enfants ont fait un vol plané et moi j'ai fait tampon. Le plus petit, qui est très léger, est retombé sur le crâne", explique-t-elle au micro de RTL.

Une scène d'une violence inouïe. "Quand j'ai vu le petit inconscient à côté de moi, j'ai appelé mon copain et je lui ai dit que je voulais mourir. Ce n'est pas le petit qui doit mourir, c'est moi", raconte-t-elle. Et de poursuivre : "Ce ne sont pas nos enfants de sang mais on les adopte".

Le chauffard, un homme de 43 ans qui conduisait sous l'emprise de stupéfiants, s'est immédiatement arrêté. "Il était choqué, en larmes, en panique. Il disait qu'il n'avait pas vu", assure la nounou.

