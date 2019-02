Affaire Baupin : début du procès en diffamation contre les accusatrices et des médias

et Marie-Pierre Haddad

publié le 04/02/2019 à 12:32

L'ancien député écologiste Denis Baupin avait été accusé de harcèlement sexuel, mais ce lundi 4 février, c'est lui qui accuse. Il poursuit en diffamation plusieurs femmes et journalistes. Les révélations avaient surgi en 2016. Mais la justice n'avait pas donné suite, les faits étant trop anciens, donc prescrits.



C'est donc un douloureux retour de flammes pour ces accusatrices qui n'ont pas pu le poursuivre sur le fond, mais qui devront se justifier d'avoir osé briser le silence. Elles sont six sur le banc des prévenues, à devoir répondre de leurs accusations devant Denis Baupin.

Toutes ces femmes ne s'attendaient certainement pas à un tel dénouement après leurs témoignages, car jamais les faits d'agressions sexuelles ou de harcèlement, qu'elle reprochent à l'ancien député écologiste, n'ont fait l'objet d'un procès.

Denis Baupin ne sera pas présent à l'audience

Quatre plaintes visaient pourtant Denis Baupin. Une enquête avait été ouverte. Mais en mars 2017, le procureur de Paris annonçait le classement sans suite de la procédure. Il écrivait alors : "Les faits dénoncés sont pour certains susceptibles d'être qualifiés pénalement, mais ils sont prescrits". Le dossier de plusieurs centaines de pages qui synthétisent les investigations sera toutefois évoqué, lors du procès cette semaine. L'audience pourrait donc finalement servir de tribune judiciaire aux accusatrices.



Les journalistes de France inter et Mediapart qui ont révélé l'affaire sont aussi poursuivis. Avec ce procès en diffamation, Denis Baupin espère dénoncer ce qu'il qualifie de lynchage médiatique. Ancien vice-président de l'Assemblée nationale, il n'a aujourd'hui plus aucun mandat politique et ne sera pas présent à l'audience.