avec Christelle Rebière et Eléanor Douet

publié le 21/12/2018 à 13:10

Le corps d'une adolescente de 17 ans a été retrouvé dans un fossé au bord d'une route jeudi 20 décembre dans la soirée à Saint-Julien-de-Concelles près de Nantes (Loire-Atlantique). La lycéenne aurait été percutée par une voiture. Le chauffard a pris la fuite.



Toutefois, le parquet de Nantes reste très prudent et attend les résultats de l'autopsie complète prévue dans l'après-midi pour donner des conclusions définitives et préciser de quoi la victime est morte.

Les traces découvertes sur le corps de cette lycéenne résidant dans le secteur laissent malgré tout penser à un choc avec un véhicule. Les conditions météorologiques sont actuellement épouvantables dans la région avec de la pluie et du vent.

Ce matin, les enquêteurs ont tenté de trouver des traces de freinage sur la chaussée ou des débris éventuels de voiture. La gendarmerie a ouvert une enquête pour retrouver l'automobiliste et établir les circonstances du drame.

