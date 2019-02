Les actualités de 12h30 - Un gendarme en garde à vue après un carambolage mortel

publié le 27/02/2019 à 13:22

L'alcool serait probablement à l'origine d'un dramatique accident dans la soirée de ce mardi 26 février entre Bourgoin-Jallieu et L'Isle-d'Abeau en Isère. Deux personnes sont décédées dans ce carambolage où six véhicules ont été impliqués. L'automobiliste à l'origine du drame est un gendarme, qui a été dépisté positif à l'alcool.



Cet isèrois, âgé de 35 ans, n'était pas en service au moment des faits. Il a percuté à pleine vitesse, par l'arrière, le véhicule d'un couple de retraités de 70 et 72 ans, qui sont morts sur le coup. Placé en garde à vue au commissariat de police de Bourgoin-Jallieu, le militaire doit être interrogé et pourrait être mis en examen ou faire l'objet d'une comparution immédiate pour "homicide involontaire" pour laquelle il risque 10 ans de prison.

Marie-Christine Frachon, la maire de Rochetoirin, la commune où résidait les victimes, est sous le choc : "C'était des gens très discrets qui étaient très gentils. C'est vraiment un drame, une catastrophe et une tristesse pour notre village. C'est dramatique parce que c'est un drame lié à l'alcool".

À écouter également dans ce journal

Sports - La Coupe du Monde féminine de football qui débutera le 7 juin prochain en France connaît un véritable engouement. Déjà 500.000 billets ont été vendus sur un total d'1,3million et près de la moitié a été achetée par des supporters étrangers.



Tendances - Le titre Air France KLM cède près de 13% aujourd'hui à la Bourse à cause de l'entrée au capital de l'état néerlandais dans le groupe aérien, à hauteur de 12%. Bercy évoque "une initiative destructrice".



Justice - Bernard Sainz, celui qu'on appelle également le "docteur Mabuse", a vu sa peine être allégée en appel. Le naturopathe autoproclamé avait été condamné à 9 mois de prison ferme et 20 000 euros d'amende pour "aide au dopage cycliste". La Cour a réduit sa peine à 12 mois de prison avec sursis.