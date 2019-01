"Gilets jaunes" : les deux gendarmes agressés à Paris témoignent

publié le 08/01/2019 à 12:11

La tension est montée d'un cran pendant les manifestations des "gilets jaunes", samedi 5 janvier. Un homme, ancien champion de boxe, a violemment agressé deux gendarmes mobiles à Paris, sur le passage Léopold-Sédar-Senghor. Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Les deux fonctionnaires agressés ont témoigné sur RTL.



"Nous, on était en train de reculer pour se repositionner. On voit bien que c'est lui qui avançait pour nous frapper. Il visait vraiment le visage, pour me mettre au sol, mettre un KO", raconte l'un d'eux. Sur deux vidéos qui on fait le tour des réseaux sociaux, on peut voir l'agresseur asséner des coups de poing aux forces de l'ordre.

Dans ces cas-là, "il faut tenir, il faut rester debout le plus longtemps possible. Quand je le vois donner des coups, on sent que c'est quelqu'un qui sait faire, ce n'est pas quelqu'un de novice", poursuit le fonctionnaire. L'agresseur, surnommé "le gitan de Massy", a été champion de boxe de France des lourds-légers, il y a une dizaine d'années.

"Ça aurait pu être bien plus grave", selon lui. "Il suffit qu'on tombe au sol, [...] qu'il nous jette dans la Seine, avec l'équipement, on coule automatiquement", explique-t-il."J'ai déjà fait des maintiens de l'ordre, mais jamais avec une telle violence en si peu de temps. C'était de la violence gratuite", estime-t-il.