publié le 07/02/2019

Ils ont fait face à leur geôlier. Deux anciens otages français, les journalistes Nicolas Hénin et Didier François, ont formellement reconnu Mehdi Nemmouche comme étant leur gardien et bourreau en Syrie, jeudi 7 février. Ils sont venus témoigner au procès de la tuerie du musée juif de Bruxelles et leurs témoignages, même indirects, alourdissent le dossier du jihadiste jugé pour la tuerie du musée juif de Bruxelles.



Nicolas Hénin résume Nemmouche en trois mots : "sadique, ludique et narcissique". Le journaliste détaille les séances de torture que l'accusé leur a fait subir à Alep. Ces histoires de pillages, de viols dans des villages chiites qu'il aimait raconter le soir aux otages. "Il était aussi profondément antisémite", se souvient Didier François.

Nemmouche fixe les deux journalistes, écoute attentivement. Lui qui nie tout depuis le début du procès va commencer à se dévoiler lorsque les ex-otages vont évoquer des souvenirs plus personnels. Son côté ludique. "Dans ses bons jours, il chantait Aznavour, il nous faisait des quiz et m'appelait 'mon petit Didier'", raconte Didier François. "Ah ! Il sourit, il s'en souvient'", l'interrompt Nicolas Hénin. En effet, à cet instant Nemmouche affiche un léger sourire sur le visage qu'il s'empresse de masquer.

Nemmouche est aussi narcissique. "Il était heureux de nous avoir, journalistes, à ses côtés. Il nous disait qu'on se reverrait au tribunal. Et nous voilà", explique Didier François. "En revanche, je ne comprends pas sa défense. Je pensais qu'il assumerait", dit-il. "Pour moi, c'est de la lâcheté", tranche Nicolas Hénin. "Nemmouche est aussi un homme lâche".

