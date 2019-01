publié le 16/01/2019 à 03:23

"Innocent" aux yeux de ses avocats. Accusé de quatre assassinats en mai 2014 au musée juif de Bruxelles, Mehdi Nemmouche "n'est pas le tueur", a affirmé mardi la défense du djihadiste français. Pour étayer leurs propos, ils prennent pour preuve des prélèvements ADN réalisés sur les lieux de la tuerie, et qui se sont révélés négatifs.





L'un de ses conseils, Me Henri Laquay, a d'ores et déjà demandé son acquittement. "Mehdi Nemmouche n'est pas la personne qui a appuyé sur la détente lors de l'exécution", il "n'est pas le tueur" et "il a été piégé", a-t-il affirmé. De son côté, Me Virginie Taelman, a affirmé que cette tuerie n'était pas un attentat du groupe djihadiste Etat islamique mais "une exécution ciblée d'agents du Mossad", c'est-à-dire des services secrets israéliens.



Pour leur part, les parties civiles ont dénoncé ces propos ambigus, laissant entendre qu'il s'agirait d'un complot, et ont jugé "accablantes" les preuves rassemblées par l'enquête.

"Je ne m'exprimerai pas"

Mehdi Nemmouche a quant à lui refusé de prendre la parole. "Je vous fais savoir à vous et aux jurés, respectueusement, que dans un premier temps, je ne m'exprimerai pas", a dit l'accusé à la cour.

Pendant les quatre années d'enquête, ce délinquant radicalisé en prison a toujours refusé de s'exprimer sur les faits. Niant être le tueur, il a toutefois reconnu avoir été en possession des deux armes, avec lesquelles il avait été arrêté. L'enquête a prouvé qu'elles avaient été utilisées pendant la tuerie.



Dans ce procès qui pourrait durer jusqu'au 1er mars, Mehdi Nemmouche, 33 ans, et un complice présumé, Nacer Bendrer, 30 ans, tous deux Français, doivent répondre d'"assassinats terroristes". Ils encourent une peine de prison à vie.