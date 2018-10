Un séisme et un tsunami ont touché l'Indonésie fin septembre 2018

Ils ont profité du séisme pour prendre la fuite. Environ 1.200 détenus se sont évadés de trois prisons en Indonésie, après le séisme et le tsunami qui ont touché l'île des Célèbes et fait plusieurs centaines de morts.



Les autorités ont estimé que les détenus se sont échappés par nécessité. "Je suis sûre qu'ils se sont évadés parce qu'ils craignaient d'être touchés par le tremblement de terre", a indiqué Sri Puguh Utami, une responsable du ministère de la Justice. C'est évidemment une question de vie et de mort pour les prisonniers."

Les 343 détenus de la prison de Donggala, pour la plupart incarcérés pour corruption ou des délits liés à la drogue, sont tous en fuite. Leur prison a été incendiée. Cinq personnes détenues pour des crimes à caractère terroriste avaient été transférées dans une autre prison quelques jours auparavant.