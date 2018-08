et AFP

publié le 23/08/2018 à 17:06

Un homme âgé de 28 ans, blessé par balle jeudi 23 août en début d'après-midi, est mort des suites de ses blessures, a indiqué une source policière. Vers 14 heures, l'homme connu des services de police a été grièvement blessé par balle dans une rue du quartier Saint-Lazare, proche de la gare Saint-Charles, dans le IIIe arrondissement de Marseille.



Il est décédé peu après à l'hôpital, a indiqué la source policière confirmant une information du quotidien La Provence. La police judiciaire est chargée de l'enquête. Les policiers ne pouvaient préciser, à ce stade de l'enquête, s'il s'agit d'un règlement de compte lié au trafic de drogue.

Depuis le début de l'année, 14 personnes sont mortes dans la région marseillaise dans des différends liés à ces trafics, soit autant que sur l'ensemble de l'année 2017.

Dans la nuit du 13 au 14 août, un homme de 27 ans, connu des services de police, avait été tué et un autre avait été blessé aux jambes, lors d'une fusillade à Aubagne (Bouches-du-Rhône). Dans cette affaire, la thèse du règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants n'a pas non plus été confirmée.