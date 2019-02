publié le 08/02/2019 à 13:48

Il porte le surnom de "pilleur des musées", voilà qui donne une idée de son palmarès. Déjà condamné plusieurs reprises pour le vol de plus de 300 œuvres d'art, Stéphane Breitwiser vient de nouveau de se faire arrêter chez lui à Marmoutier, dans le Bas-Rhin où il s'était reconstitué une belle collection à moindre frais.



C'est un presse-papier en cristal du XIXe siècle, volé en musée et mis en vente sur internet, qui a permis de remonter la piste jusqu'à cet Arsène Lupin alsacien qui a opéré à travers toute l'Europe depuis les années 1990. Lorsqu'il avait été arrêté pour la première fois, en 2001, sa mère avait tenté de dissimuler les preuves en jetant dans le canal Rhin-Rhône des œuvres inestimables, et détruit des tableaux de Cranach (XVIe) et Bruegel (XVIIe).



Stéphane Breitwiser était ressorti de prison en 2015 et avait apparemment repris son activité de pilleur de musée compulsif. Chez lui, les enquêteurs ont eu l'impression de tomber dans la caverne d'Ali Baba, face à une telle quantité d'objets anciens et de collection. Au domicile de sa mère, les gendarmes ont découvert 63.000 euros en petites coupures.

Certaines œuvres d'art ont sans déjà été revendues. La compagne de Stéphane Breitwiser a également été arrêtée pour complicité, elle faisait le guet dans les musées pendant qu'il passait à l'action. Reste maintenant à faire l'inventaire de cette collection très privée et de retrouver les véritables propriétaires de toutes ces œuvres.

