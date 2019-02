publié le 08/02/2019 à 07:45

La gauche va-t-elle réussir à s'affranchir de ses différences pour ne former qu'une seule et même liste aux élections européennes ? C'est en tout cas la volonté de Benoît Hamon. L'ancien socialiste, fondateur de son mouvement Génération-s a annoncé ce vendredi 8 janvier sur RTL une "votation citoyenne" pour une liste unie à gauche, pour le scrutin qui aura lieu le 26 mai prochain. Son but : proposer "une alternative à Emmanuel Macron et aux nationalistes".



Pour ce faire, l'ancien candidat à l'élection présidentielle souhaite lancer une consultation en ligne pour tenter de constituer une liste commune avec les écologistes. L'union fera-t-elle la force ? C'est en tout cas ce qu'il espère, tant la gauche éclatée peine à se montrer dans les sondages.

Selon une dernière enquête OpinionWay/Tilder pour Les Échos, c'est le Rassemblement national qui se positionne en tête des intentions de vote avec 22%, tandis que La République en Marche arrive juste derrière avec 20%. Europe Écologie-Les Verts arrive en 5e position avec 8% des intentions de vote, tandis que le PS ne recueille que 6%. Un peu mieux que Génération-s qui séduit 4% des électeurs.