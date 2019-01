publié le 01/01/2019 à 21:20

Trois hommes et une femme, suspectés du vol et de l'incendie partiel de deux véhicules de type 4X4 des pompiers de Montbrison (Loire) au cours du week-end, ont été interpellés lundi 31 décembre, a appris l'AFP mardi 1er janvier auprès de la gendarmerie et du parquet.



Les quatre suspects, domiciliés dans la Loire et âgés de 21 à 27 ans, "reconnaissent leur participation aux faits et en décrivent précisément le déroulement", a indiqué la gendarmerie dans un communiqué. Les trois hommes étaient déjà connus de la justice.

La garde à vue de deux d'entre eux, qui semblent avoir utilisé ces véhicules de secours pour effectuer des rodéos à Montbrison, y compris en utilisant gyrophare et klaxon deux-tons, a été prolongée mardi. Ils seront présentés mercredi au tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour y être jugés en comparution immédiate.

Une composition pénale et un rappel à la loi ont été décidés pour les deux autres, qui ne sont concernés que par des faits de "recel" et qui ont été remis en liberté, a précisé le parquet de Saint-Étienne.

AFFAIRE JUDICIAIRE

¿ 29 décembre, 2 véhicules @sdis42 sont dérobés.

¿¿¿¿31 décembre, 3 hommes et une femme, interpellés par les gendarmes de Montbrison, reconnaissent leur participation.

¿¿¿¿2 janvier 2019, ils comparaîtront devant la justice.

¿¿https://t.co/uRurUGoSw9 pic.twitter.com/loR2wmiFXX — Gendarmerie de la Loire (@Gendarmerie_042) 1 janvier 2019

Un premier 4X4, utilisé comme véhicule de liaison par le chef de groupe des sapeurs-pompiers de Montbrison, a été volé dans la caserne de cette sous-préfecture du Forez vers 20H30 samedi soir, alors que les soldats du feu étaient en intervention.



Tandis que ce véhicule de liaison était rapidement découvert par un riverain, incendié à proximité de l'hôpital de cette ville de 15.000 habitants, un autre était dérobé au sein de cette même caserne vers 23h30.



Ce 4X4 d'assistance médicale n'a quant à lui été retrouvé que dimanche matin à Montbrison par une patrouille de la gendarmerie, endommagé et lui aussi en partie incendié pour tenter d'effacer les traces des individus qui étaient à bord. Les deux véhicules ont été déclarés "hors d'usage".



Dans le même département, un homme d'une vingtaine d'années s'était tué le 14 septembre dernier sur l'autoroute A47, à Saint-Chamond, en perdant le contrôle d'un camion de pompiers qu'il avait volé quelques heures plus tôt dans une caserne de Lyon.