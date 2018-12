publié le 05/12/2018 à 13:54

Malgré les mesures prises par le gouvernement pour apaiser les "gilets jaunes", certaines figures du mouvement de contestation appellent les Français à manifester samedi 8 décembre dans le quartier de la Bastille. Après les émeutes du 1er décembre, la police redoute cette nouvelle journée de contestation.



Les forces de l'ordre ont néanmoins tiré les leçons des manifestations précédentes. Le constat est unanime : la sanctuarisation des Champs-Élysées, samedi 1er décembre, s'est révélée inefficace. 3.000 CRS et gendarmes ont été obligés de rester immobiles pour fouiller tous les sacs, laissant les casseurs vaquer à leurs occupations.

Samedi 8 décembre, les lieux de pouvoirs et symboliques, comme l'Arc de Triomphe, seront protégés, mais les autorités ne veulent pas perdre des effectifs en contrôlant de larges périmètres. Policiers et gendarmes devront être mobiles afin d'être plus réactifs et s'adapter aux groupes de casseurs. Autre consigne qui semble se dessiner : demander aux forces de l'ordre d'aller au contact plus rapidement pour interpeller les premiers fauteurs de troubles. Enfin, des syndicats de police continuent de demander l'aide de l'armée. Une question qui n'est pas encore tranchée à ce stade.

À écouter également dans ce journal :

- Vers un retour de l'impôt sur la fortune ? À en croire Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, invité de RTL ce mercredi 5 décembre, celui-ci n'a pas disparu. "On n'a pas supprimé l'ISF, on l'a transformé", insiste-t-il. Transformé, certes, en impôt sur la fortune immobilière, il pourrait toutefois disparaître dans un an.



- Le Premier ministre Édouard Philippe devait faire à 15 heures une déclaration devant les députés "sur la fiscalité écologique et ses conséquences sur le pouvoir d'achat". Elle sera suivie de trois heures trente d'interventions d'orateurs des groupes politiques, la moitié de ce temps étant dévolu aux oppositions.



- Un séisme de magnitude 7,5 suivi de multiples répliques, a frappé le large de l'archipel français de Nouvelle-Calédonie mercredi, provoquant une alerte au tsunami et des évacuations sur une partie du littoral mais sans faire de dégâts ni de victimes.