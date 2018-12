publié le 05/12/2018 à 11:51

Le moratoire sur les hausses des prix des carburants, pansement ou remède ? Selon un sondage (réalisé avant l'annonce du moratoire) BVA pour La Tribune*, 70% des Français considèrent que le report des taxes, annoncé mardi 4 décembre par Édouard Philippe, permet d'envisager la fin des "gilets jaunes". Pourtant, des barrages sont toujours en place et la mobilisation s'annonce encore forte samedi 8 décembre.



Sur l'échiquier politique, le report mérite la fin des gilets jaunes pour nombreux sympathisants La République en Marche (80%), mais encore plus pour les personnes de sensibilité socialiste (81%) ou pour les soutiens Les Républicains (82%). Enfin, à en juger les classes sociales subjectives, le moratoire convainc davantage les classes aisées (79%) et moyennes supérieures (77%) que les classes moyennes modestes (65%) et populaires (72%).

Sur le critère de l'âge, c'est auprès des 50-64 ans que le moratoire convainc le plus : ils sont 75% dans cette tranche d'âge à estimer que les manifestations devraient s'arrêter avec le report. En termes d'activité, les retraités, très mobilisés dans le mouvement, considèrent à 82% que cette mesure justifie la fin de la mobilisation.



*Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 3 au 4 décembre 2018. Échantillon de 1.177 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge et CSP du chef de famille et de la personne interrogée, après stratification par région et catégorie d’agglomération