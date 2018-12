publié le 03/12/2018 à 08:40

La journée de manifestation des "gilets jaunes", samedi 1er décembre à Paris, a été marquée "par des violences d'une gravité sans précédent", a estimé dimanche 2 décembre le préfet de police Michel Delpuech. Au total, 412 personnes ont été interpellées, "un niveau jamais atteint dans les dernières décennies", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse, en déplorant une "violence extrême et inédite" contre les forces de l'ordre avec "des jets de marteaux", de "billes en acier" ou de "gros boulons".



"Nous étions dans une situation insurrectionnelle", abonde sur RTL Frédéric Lagache, secrétaire Général adjoint du syndicat de police Alliance. "Jamais mes collègues n'ont vu ça à Paris et en province", poursuit-il. Des policiers ont rapporté au syndicaliste que les scènes de "guérilla urbaine" en marge des manifestations des "gilets jaunes" étaient plus intenses que lors des émeutes de 2005.

Face à cette situation inédite, Frédéric Lagache appelle le gouvernement à donner plus de moyens aux forces de l'ordre. À Paris, "on avait sept compagnies de gendarmes mobiles et de CRS (environ 500 hommes, ndlr) en pur maintien de l'ordre face à ces individus", se désole l'homme qui réclame l'appui des militaires et le rétablissement de l'état d'urgence. Car il faut, selon lui, des "professionnels de la guérilla urbaine" pour interpeller "tous ces sauvages".