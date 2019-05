publié le 27/05/2019 à 13:24

Il n'y avait que peu d'indices au départ : l'image du poseur de bombe, captée par des caméras de vidéosurveillance était assez floue. Comment les enquêteurs sont-ils remontés jusqu'au principal suspect ?



Ils ont minutieusement scruté les bandes de vidéosurveillance de la ville. Ils ont pu ainsi retrouver jusqu'au quartier où vit le suspect. Un indice a été essentiel aux enquêteurs pour affiner leur recherche : le modèle de pile qui a été utilisé pour confectionner la bombe artisanale. Il provient en effet, d'un seule boutique clairement identifiée. La PJ a donc pu retracer l'homme grâce à l'historique des commandes passées dans cette boutique.

Depuis hier, les enquêteurs ont donc l'adresse du suspect, mais par prudence ils ont préféré attendre que l'homme de 24 ans sorte de chez lui, craignant que son appartement ne soit piégé au TATP, cet explosif très instable utilisé vendredi dernier.

Une femme placée en garde à vue

Des analyses ADN sont en cours pour vérifier qu'il s'agit bien du poseur de bombe. En garde à vue, le suspect ne dit pas grand chose pour le moment concernant ses motivations. La deuxième personne arrêtée est un lycéen âgé de 17 ans. Il a été interpellé ce matin par la BRI dans le deuxième arrondissement lyonnais.



Le nom de ce jeune homme aurait été donné aux enquêteurs par le principal suspect lors de son arrestation. Il s'agit d'un membre de son entourage familial. Pour le moment, son rôle dans l'attaque de vendredi est extrêmement flou. Une femme a également été arrêtée, placée en garde à vue, indique le parquet.

