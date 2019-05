Explosion à Lyon : de nouvelles photos du suspect diffusées

publié le 25/05/2019 à 19:25

Le suspect est toujours en fuite. La police a diffusé samedi sur Twitter de nouvelles photos du principal suspect dans l'explosion d'un colis piégé, qui a fait 13 blessés légers vendredi à Lyon, un trentenaire activement recherché et dont les motivations restent inconnues.



Sur ces deux nouveaux clichés, on distingue un homme roulant à vélo. Selon le signalement diffusé par la police, cet homme est vêtu d'un haut vert foncé à manches retroussées et d'un bermuda clair et porte un sac à dos sombre.

Les autorités mettaient samedi "tous les moyens en oeuvre". "Un premier appel à témoins a été lancé hier soir (...) et les témoignages reçus sont en cours d'exploitation", ils "sont au nombre de plusieurs dizaines", a expliqué le successeur de François Molins. Par ailleurs, un ADN non encore identifié a été isolé sur le colis piégé.

[#AppelÀTémoins ACTUALISÉ] Nouvelles photos et description de l’homme suspecté d’être l’auteur de l’explosion au colis piégé à #Lyon, rue Victor Hugo.

Si vous avez des informations, #AidezNous.

Appelez le 197. pic.twitter.com/e9nUDCiWxd — Police nationale (@PoliceNationale) 25 mai 2019

Cette attaque, perpétrée devant une boulangerie de la rue Victor Hugo, une rue piétonne commerçante au coeur de Lyon, n'a "donné lieu à aucune revendication", a-t-il ajouté devant la presse à la mi-journée.



D'après un dernier bilan, 13 personnes - neuf femmes dont une enfant de dix ans et quatre hommes - ont été touchées, 11 ayant été hospitalisées. Certains "doivent subir une intervention chirurgicale, afin d'extraire des éclats", selon le procureur.