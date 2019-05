publié le 03/05/2019 à 11:02

Un grand ouf de soulagement. Après quatre ans de combats, l'usine Ascoval de Saint-Saulve est officiellement reprise par le groupe British Steel. Une reprise qui permet de sauver les 270 employés de l’aciérie mais aussi de préserver le site de production.



Le délégué syndical du site se montre toutefois prudent : "Il n'y a pas d'euphorie, pas de saut de joie". Il faut maintenant remettre la machine en marche, retrouver des clients mais aussi de la stabilité puisque ces salariés du site de Saint-Saulve ont valsé entre plusieurs groupes ces dernières années.

C'est une fin plutôt heureuse pour l'usine Ascoval. Cette reprise peut d'ailleurs remercier le Brexit puisque British Steel recentre sa production en Europe continentale pour éviter les problèmes d'approvisionnement et d'accès aux marchés allemands, français et italiens entre autre. Le marché de l'acier continue de progresser dans le monde, moins vite que l'an dernier parce que la Chine qui consomme la moitié de la consommation mondiale est en train de ralentir mais l'Europe est préservée grâce aux mesures antidumping sur l'acier et son prix qui a grimpé de 70% depuis 2015.

L'industrie française se porte bien

À l'heure actuelle, nous sommes dans une période de transition, dans laquelle il faut accompagner ce mouvement. Aujourd'hui, les as du secteur tertiaire, les géants de l'Internet, vendent du service en s'appuyant sur de vieux métiers traditionnels et parfois des métiers industriels. Apple et Google s'intéressent désormais à la voiture et les constructeurs automobiles savent que dans quelques années, ils vendront des services de mobilité comme Uber ou la location de voitures.



L'industrie en France n'est donc pas morte et doit simplement faire sa mutation. Nous sommes même depuis 2017 le champion d'Europe des pays en terme d'attractivité. Les investisseurs américains préfèrent même désormais s'implanter dans l'Hexagone plutôt qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni.



60 nouvelles usines ont été ouvertes en 2018. Les salaires et les conditions de travail n'y sont pas toujours idéales mais cette tendance est quand même réelle. On a le droit de se réjouir pour Ascoval et de regarder nos atouts, aussi, de temps en temps.