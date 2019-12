Fusillade de Columbine : peut-on expliquer les tueries à défaut de les comprendre ?

publié le 18/12/2019 à 21:01

À la Une de L’heure du crime, la tuerie de Columbine aux États-Unis. Le 20 avril 1999, deux adolescents, Eric Harris et Dylan Klebold, pénètrent dans leur lycée armés de pistolets, de fusils à pompe, de carabines et de couteaux de chasse. Une attaque de quarante-six minutes, pendant laquelle les deux lycéens tuent treize personnes, dont un enseignant, avant de se donner la mort. Vingt-quatre autres personnes ont été blessées. On découvrira plus tard, à la suite de l’enquête de la police, que les deux auteurs de l’attaque avaient préparé leur plan pendant plusieurs mois. Ils avaient même initialement prévu de faire exploser dans la cafétéria deux bombes artisanales très puissantes, dont ils avaient trouvé le mode de fabrication sur Internet. La mise à feu ayant échoué, ils ont alors décidé de passer directement à l’action en tirant au hasard sur tous ceux qu’ils rencontraient à l’intérieur de l’établissement.

Au-delà de cet anniversaire tragique nous évoquerons d’autres drames survenus aux États-unis, en France, en Belgique ou encore en Norvège ces dernières années, ainsi que la personnalité de leurs auteurs.

Peut-on expliquer leur geste à défaut de le comprendre ? Qu’est-ce qui déclenche ce cataclysme de violence ? Y a-t-il une explication à rechercher dans l’enfance, dans une maladie mentale spécifique ? À chaque fois, les mêmes questions reviennent : on se demande quel était le mobile d’un tel massacre ? Si les auteurs ont pu être influencés par des films ou des jeux vidéo particulièrement violents ? Aurait-on pu empêcher la tragédie ?

Nos invités

Stéphane Bourgoin, écrivain, spécialiste des tueurs en série.

Olivier Hassid, auteur du livre "Tueurs de masse. Colombine, Oslo, Toulouse.. un nouveau type de tueur est né", chez Eyrolles.