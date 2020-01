Disparition de Sébastien Lenoir : sa famille le cherche depuis 24 ans

publié le 06/01/2020 à 12:22

Sébastien Lenoir avait 27 ans quand, entre le 15 et le 17 février 1995, il a disparu.

Ce jeune homme originaire de Reims avait choisi de vivre et de travailler dans un restaurant à Annecy. Chez lui, on retrouvera un mot sur la table : "J’aime la vie, j’aime Sylvie, je vais au rocher du Cyclope".

Vingt-quatre ans plus tard, c’est toujours le mystère. Aucun corps n’a été retrouvé, aucun signe de vie n’a jamais été donné. Son compte bancaire est inactif depuis sa disparition. Sa carte vitale est restée muette.

Serge et Thérèse, les parents de Sébastien, ont déposé une plainte contre X, dix ans plus tard, en 2005, pour séquestration et détention arbitraire. Mais l’enquête n’a pas abouti et un non-lieu a été prononcé en 2008.

Malgré tout, ils continuent à espérer qu’ils connaîtront un jour la vérité. Avec le frère cadet de Sébastien, Arnaud, ils ont confié le dossier à un avocat, Me Damien Delavenne, du barreau de Laon qui explique comment l’affaire pourrait être relancée après autant d’années.

Nos invités

Philippe Dufrenes, journaliste au journal L’Union-L’Ardennais a consacré la Une de son journal à cette affaire le 11 juillet dernier, Arnaud Lenoir, petit frère de Sébastien, Me Damien Delavenne, du barreau de Laon (Aisne) avocat de la famille.