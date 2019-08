publié le 21/08/2019 à 18:35

Dans la ville de Jonzac, en Charente-Maritime, un ex-chirurgien a été renvoyé devant les assises pour des actes pédophiles.

Durant plusieurs années, le spécialiste en chirurgie viscérale aurait agressé sexuellement plus de 200 enfants. C'est en tout cas ce que redoutent les enquêteurs. Le médecin de près de 70 ans a en fait été démasqué grâce aux révélations d'une petite fille de 6 ans.

La fillette était la voisine du chirurgien. Au printemps 2017, elle raconte à son père que cet homme, à l'époque âgé de 66 ans, lui a montré son sexe et lui a imposé une pénétration digitale à travers le grillage séparant leurs deux jardins. L'enquête est alors lancée. Les gendarmes découvrent ensuite chez le chirurgien des poupées, des sex toys et des carnets noircis de dessins et de récits pédophiles. Selon l'avocate de la famille de la petite, Francesca Satta, c'est un homme "extrêmement dangereux".

Le médecin reconnaît une partie des agressions sexuelles mais nie en bloc les accusations de viol. Quant aux carnets, il évoque des rêves. Les enquêteurs auditionnent des dizaines de victimes potentielles. De nouvelles plaintes ont été déposées.

