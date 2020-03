publié le 13/03/2020 à 14:03

Le procès de Joël Le Scouarnec, ancien chirurgien accusé d'agressions sexuelles sur quatre mineures, s'est ouvert dans la matinée de ce vendredi 13 mars, devant la cour d'assises de Charente-Maritime. Celle-ci a décidé l'instauration d'un huis clos total pour les trois jours d'audience.

L'homme de 69 ans est poursuivi pour viols et agressions sexuelles sur mineures. Ses victimes présumées sont deux nièces, une ancienne patiente et une fillette âgée de 6 ans qui était une de ses voisines. Interpellé le 2 mai 2017, le médecin a reconnu des attouchements mais nié toute pénétration devant les enquêteurs. Mis en examen et écroué deux jours plus tard, son procès s'est donc ouvert et Joël Le Scouarnec est apparu impassible dans le box.

Rapidement, plusieurs avocats des parties civiles et la défense du chirurgien ont réclamé le huit-clos qui a été accordé par la présidente dans la foulée. Une décision qui a engendré la colère des parents de la fillette qui ont quitté le palais de justice. Ils souhaitent un débat public et déplorent également la présence de témoins clés, comme l'ex-femme de l'accusé, à ce procès où le chirurgien encourt jusqu'à 20 ans de prison.

