publié le 30/05/2016 à 07:55

Joris (10 ans), Jad (6 ans) et Alia (5 ans) sont sains et saufs. Ces trois enfants ont été retrouvés hier, dimanche 29 mai dans la soirée, une heure après le déclenchement du dispositif Alerte enlèvement. Leur père s'est rendu de lui-même aux autorités dans le Rhône. Il est soupçonné d'avoir tué son ex-compagne et mère des trois enfants, âgée de 40 ans. Le corps de cette dernière a été retrouvé au domicile de l'individu. C'est le père de la victime, inquiet de ne pas la voir arriver pour la fête des mères, qui a fait la macabre découverte peu avant midi. Une "mort violente" est évoquée d'après les premiers éléments relevés.



Le suspect est un homme de 45 ans de nationalité turque. Il était marié à la victime depuis 15 ans, mais le couple était séparé depuis peu et se disputait la garde des enfants. Joris, Jad et Alia ont disparu de Pontcharra-sur-Turdine (Rhône) dans la matinée d'hier. Leur père, placé en garde à vue, est entendu par la police pour homicide volontaire avec préméditation. C'est la 17e fois que le dispositif Alerte enlèvement est déclenché. Il a permis de retrouver les enfants à chaque fois.



À écouter également dans ce journal

- La semaine sera agitée côté transports en commun. Des perturbations sont prévues en raison de mouvements sociaux, qui ne sont pas tous liés à la contestation contre la loi Travail. La circulation sera difficile à la SNCF mercredi (motifs : revendications sur les conditions de travail). Il en sera de même jeudi à la RATP (revendications salariales), tandis que les contrôleurs aériens se mobiliseront vendredi (conflits sur les effectifs et les salaires).

- Les raffineries tournent toujours au ralenti, bien que tous les sites pétroliers soient désormais débloqués après les interventions des forces de l'ordre ces derniers jours. 660 stations-essence étaient en difficulté hier, mais le gouvernement a promis que la situation sera rétablie dans la matinée de ce 30 mai.



- Seule la Vendée est encore en alerte orange aux pluies et aux inondations. Les phénomènes orageux et les intempéries ont provoqué la mort d'un enfant de trois ans dans l'Yonne. La victime s'est noyée dans la cave de sa maison. En Alsace, plusieurs communes ont été inondées après un déluge bref mais intense.



- André Rousselet est décédé. L'homme qui fonda la chaîne Canal + s'est éteint à l'âge de 93 ans. Il fut également député de gauche dans les années 1960 et propriétaire du groupe Taxis G7.



- Grande première pour Richard Gasquet, qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Roland-Garros. Le dernier représentant français a battu le Japonais Kei Nishikori en quatre sets hier (6-4, 6-2, 4-6, 6-2). Le Bitterois défiera demain Andy Murray, numéro 2 mondial.



- L'équipe de France affronte le Cameroun en match amical de préparation à l'Euro 2016 à Nantes (Loire-Atlantique) ce soir à 21h00. Au Stade de La Beaujoire, le sélectionneur Didier Deschamps testera notamment la défense décimée des Bleus.